Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı - Haberler

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son haftasının programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor