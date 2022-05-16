Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son haftasının programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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