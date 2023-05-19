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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ilan edildi.

Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Altay-Tuzlaspor: Neslihan Muratdağı

21 Mayıs Pazar:

16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Burak Şeker

16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu: Zorbay Küçük

16.00 Manisa FK-Pendikspor: Ali Şansalan

16.00 Bodrumspor-Göztepe: Murat Erdoğan

Kaynak: AA / Spor

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