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Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor: Erkan Özdamar

17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor: Hüseyin Göçek

17.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Kutluhan Bilgiç

17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: Arda Kardeşler

17.00 Altınordu-Erzurumspor FK: Mete Kalkavan

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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