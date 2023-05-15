Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Haberleri
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor: Erkan Özdamar
17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor: Hüseyin Göçek
17.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Kutluhan Bilgiç
17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: Arda Kardeşler
17.00 Altınordu-Erzurumspor FK: Mete Kalkavan
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor