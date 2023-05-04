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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan

Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk

Sakaryaspor- Pendikspor : Turgut Doman

Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan

Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Sakaryaspor Pendikspor Spor Spor Haberler

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