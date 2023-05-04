Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk
Sakaryaspor- Pendikspor : Turgut Doman
Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan
Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu