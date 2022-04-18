Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK-Balıkesirspor: Melis Özçiğdem

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu: Yasin Kol

18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Sigorta, Ankara, Spor, Haberler

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