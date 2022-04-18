Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa FK-Balıkesirspor: Melis Özçiğdem
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu
16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu: Yasin Kol
18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe
AA / Emre Doğan - Spor