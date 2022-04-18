Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor

AA - Süha Gür - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlayacak.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bitci Timsah Park)

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK-Balıkesirspor (Mümin Özkasap)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)

18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor (Menemen İlçe)

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor (Eyüp)

AA / Süha Gür - Spor

Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Ankara, Spor, Haberler

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