Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

AA - Ercan Çakar - Spor
Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)

16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

AA / Ercan Çakar - Spor

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