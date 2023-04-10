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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Çarşamba ve 13 Nisan Perşemba günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Ankara Keçiörengücü - Göztepe, Bodrumspor - Pendikspor ve Samsunspor - Tuzlaspor maçları ile başlayacak. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Erzurumspor ve Boluspor haftayı müsabaka oynamadan tamamlayacak.

Ligde 32. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe

16.00 Bodrumspor - Pendikspor

20.30 Samsunspor - Tuzlaspor

12 Nisan Çarşamba

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

13 Nisan Perşembe

16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor

20.30 Altay - Altınordu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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