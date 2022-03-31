Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

AA - Hilmi Sever - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

AA / Hilmi Sever - Spor

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