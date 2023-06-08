Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finalinde Pendikspor ile Bodrumspor Karşı Karşıya

Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor arasında mücadele edildi. Bodrumsporlu futbolcu Üzeyir maç öncesi sakatlandı ve ilk 11'den çıkarıldı.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor arasında Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynana mücadeleye ilgi çok yoğundu. Hem Bodrumsporlu hem de Pendiksporlu futbolseverler Akhisar'a adeta akın etti. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan yerleri doldururken, tribünde renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrumspor'da sağ bek Üzeyir maç öncesi büyük talihsizlik yaşadı. Isınma sırasında deneyimli futbolcu sakatlandı. Kaburgalarında ağrı hisseden Üzeyir son anda ilk 11'den çıkarıldı. Üzeyir göz yaşları içerisinde sahayı terk etti. Üzeyir'i teknik direktör İsmet Taşdemir, Başkan Rıza Karakaya ve takım arkadaşları teselli etti. Üzeyir, yarı final rövanş maçında 2-0 kazanılan Eyüpspor maçında harika bir gol atıp finalin kapısını aralayan isim olmuştu. Deneyimli futbolcunun yerine Imeri ilk 11'de müsabakaya başladı.