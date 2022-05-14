Son dakika haber! Tarık Sözer, nakavtla kazandı - Haberler

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Son dakika haber! Tarık Sözer, nakavtla kazandı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Son dakika spor haberi... Türkiye'nin 3 kere en teknik boksör ödülünü alan Tarık Sözer, rakibini nakavt etti.

Türkiye'nin 3 kere en teknik boksör ödülünü alan Tarık Sözer, rakibini nakavt etti.

Türk boksör Tarık Sözer, Caferağa Spor Salonu'nda Serdar Avcı Promotions tarafından düzenlenen boks gecesinde ringe çıktı. 64 Kg'da Atilla Kayabaşı ile mücadele eden Tarık Sözer, 6 rauntluk maçı 3'üncü rauntta bitirme başarısını gösterdi. Rakibine üstünlük sağlayan ve nakavt ile galip gelen Tarık Sözer, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Tarık Sözer, "Mutluyum, daha spesifik bir nakavt yapmak isterdim ama malum hakemler bırakmadı. Muhtemelen burnu kırıldı zaten. O şu an adrenalinin etkisiyle anlamıyor. Güzel bir gece geçirdik. 3 oldu, bunun 4'ü 5'i olmuyor, bu boks. Hakem ya da doktor izin vermedikçe devam edilemiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

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