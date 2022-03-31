Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı - Haberler

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Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı

2021-2022 Eğitim öğretim Yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Badminton Küçük Kızlar Turnuvasında Armutçuk Ortaokulu Türkiye üçüncüsü oldu.

ZONGULDAK (İHA) - 2021-2022 Eğitim öğretim Yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Badminton Küçük Kızlar Turnuvasında Armutçuk Ortaokulu Türkiye üçüncüsü oldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları Badminton Küçük Kızlar Turnuvası Elazığ'da gerçekleştirildi. Turnuvaya Zonguldak adına katılan Armutçuk Ortaokulu öğrencileri önemli bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Gördüğü hasar sonrası yıkım kararı bulunan okulun spor salonunda çalışma imkanı bulamayan öğretmen ve öğrenciler kısıtlı imkanlara rağmen turnuvada Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Çocuklarına Badminton turnuvasında Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarı kazandıran okulun beden eğitimi öğretmeni Musa Fidan ile emeği geçen herkese teşekkür eden öğrenci velileri elde edilen başarıyla gurur duyduklarını ifade etti. - ZONGULDAK

Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı

Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı

Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı

Spor salonu olmayan öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü başarısı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Zonguldak, Badminton, Türkiye, Okul, Spor, Haberler

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