Spor sahaları bakımdan geçiyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan spor sahalarında bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Gençlerin daha sağlıklı ve daha verimli ortamlarda spor yapabilmeleri adına ilçeye yeni spor sahaları kazandırma noktasında çalışmalarını hızlandıran Çayırova Belediyesi, bir yandan da ilçe genelinde yer alan spor alanlarında düzenli aralıklarla bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra, hasar tespit edilen spor sahalarında bakımlarını gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede ekipler, kendilerine gelen talep doğrultusunda Mustafa Kılıç Parkında yer alan basketbol potasının onarımını gerçekleştirdi. - KOCAELİ