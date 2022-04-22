Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi

Tbmm Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Spor kulüpleri ve federasyonlarına ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle, spor kulüplerinde şeffaflık ve etkin denetim sağlanmasını amaçlanırken, spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılarak, anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önünün açılması sağlanıyor.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.