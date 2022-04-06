Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bazı federasyonlar ve kulüpler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği de mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk döneminde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve milli mücadelenin sesi olan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verdi.

Basketbol Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Tenis Federasyonu, Motosiklet Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Triatlon Federasyonu, Boks Federasyonu, Hentbol Federasyonu ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da yayımladıkları mesajlarla AA'nın 102. yıl dönümünü kutladı.