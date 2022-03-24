Spor Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu: Kulüpler dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi, spor kulüplerinin ve federasyonların yapısında önemli değişiklikler içeriyor. Kulüp yöneticilerine cezai sorumluluklar getiren teklif yasalaşırsa, halen "kamuya yararlı dernek" statüsündeki kulüpler "anonim şirket" olarak örgütlenebilecek.

Yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması öncesi, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve eski milli futbolcu İzmir Milletvekili Alpay Özalan, birlikte basın toplantısı düzenledi.

Cahit Özkan, spor kulüplerinin ve özellikle de futbol kulüplerinin çok büyük borç yükü altında olduğunu söyledi. Özkan, şu anda yaklaşık 30 milyar lirayı geçen borç yükünün önemli bölümünün de profesyonel liglerde yer alan futbol kulüplerine ait olduğuna işaret etti.

Özkan, her transfer sezonunda borçluluk durumunun daha da arttığına işaret ederek, "Bu çerçevede yapılan düzenlemelerle kulüpleri borç yükünden kurtararak, sürdürülebilir, güçlü finansal altyapıya sahip olmasını hedefliyoruz" dedi.

59 maddeden oluşan yasa teklifinin ilk bölümünde spor kulüpleri ve şirketleri, ikinci bölümünde federasyonlar, üçüncü bölümünde ise spor tahkim kurulları ve menajerlik ile ilgili düzenlemeler yapılıyor ve tüm spor branşlarını kapsıyor.

Başkan ve yöneticiler, dönem borçlarından sorumlu tutulacak

Teklif'te yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Federasyon merkezleri Ankara dışında olabilecek