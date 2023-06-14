Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbulluların sporla ilişkisi hakkında çeşitli araştırmalar yaptıklarını ve sağlıklı bir kent olması için önce sağlıklı kentliler olması gerektiğini belirtti. İstanbul'da yapılan araştırmada vatandaşların koşmak, yüzmek ve yürümek istediğini söyleyen Onur, fiziksel aktivite oranı en yüksek ilçelerin Sarıyer, Kadıköy ve Bakırköy; en düşük ilçelerin ise Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca olduğunu kaydetti. Spor İstanbul'un imkanlarından ileri yaşlardaki vatandaşların da faydalandığını vurgulayan Renay Onur, 'Tip 2 diyabet ve obezitede Türkiye 1 numara. Bunun tek ilacı fiziksel aktivite' dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 'Sağlıklı kent, sağlıklı kentli' temasıyla düzenlediği basın toplantısında Spor İstanbul'un çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Onur, İstanbulluların sporla ilişkisi hakkında çeşitli araştırmalar yaptıklarından bahsederek, "Sağlıklı bir kent olması için önce sağlıklı kentliler olması gerekiyor. Bu olmadan sağlıklı ve mutlu bir kentten bahsedemeyiz. Herhangi birinin saatlerce konuştuğu konulardan biri spordur. Bu yüzden yaptığımız iş, zor bir iş. İstanbul, dünyanın birçok ülkesinden büyük bir şehir. 39 ilçemizde anket yaptık. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapanların sayısı 2020 yılında yüzde 13'tü. 2022'de bu oran yüzde 30'a çıktı. 'Dünyanın en aktif şehri olmak istiyorum' diyen Londra'da bu rakam yüzde 60 civarında." diye konuştu.

İstanbul'da yapılan araştırmada vatandaşların koşmak, yüzmek ve yürümek istediğini söyleyen Onur, fiziksel aktivite oranı en yüksek ilçelerin Sarıyer, Kadıköy ve Bakırköy; en düşük ilçelerin ise Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca olduğunu kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Okullarında yetişen sporcuların çeşitli kulüplerde altyapılarda görev aldığını aktaran Onur, "Bizi en çok heyecanlandıran iş, İBB Spor Okulları. Dünyanın en büyük spor okullarından biri. Her dönem 25 bin yeni kayıt alıyoruz ve 120 bin çocuğa en az bir branşta hizmet veriyoruz. Bu okullar yılda 6 dönem açılıyor. Amacımız elit sporcu yetiştirmek değil ama 1300 çocuğu da ayrı bir gelişim grubuna yerleştirdik. Bu çocuklar çeşitli kulüpler tarafından alındı. Bir yandan sporcu fabrikası şeklinde çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

İstanbul halkını hareketlendirmek istediklerini kaydeden Onur, tesislerde fiziksel aktivite yapan sporcuların etkinliklerde kendilerini denemek istediklerini ve bunun için çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

2019'dan sonra 12 yeni tesis açıldığını ve kullanım kapasitesinin yüzde 40 arttığını dile getiren Onur, "Tesisleri kullananların yüzde 92'si daha sağlıklı, yüzde 95'i ise daha mutlu olduğunu ifade ediyor. Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz." diye konuştu.

Spor İstanbul'un imkanlarından ileri yaşlardaki vatandaşların da faydalandığını vurgulayan Renay Onur, "Ayda 150 bin kişi kullanıyor, bunlardan 1000 kişi 65 yaş üstü. Onlara yönelik daha çok çalışıyoruz. Kullandıkları ilaçları ve fizik tedavi ihtiyaçlarını azalttıklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Tip 2 diyabet ve obezitede Türkiye 1 numara. Bunun tek ilacı fiziksel aktivite"

Türkiye'nin Avrupa'nın en geç nüfusu olmasına rağmen obezite ve Tip 2 diyabet tehlikesine dikkati çeken Onur, "Hedefimiz en iyiye yetişmek ve Londra'yı geçmek. Türkiye, Avrupa'daki en genç ülke, yaş ortalaması 33. Avrupa'da yaş ortalaması 44. En genç olmamıza rağmen Tip 2 diyabet ve obezitede Türkiye 1 numara. Bunun tek ilacı fiziksel aktivite. Bunun için insanları motive etmemiz önemli." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra federasyonlarla uyum içinde çalıştıklarını da aktaran Onur, "Yaptığımız tüm etkinlikler, İl Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor. Etkinliklerde ilgili federasyonlar da oluyor. Bu kurumların işlerimizi büyütücü katkıları oldu. Bu alanda oldukça iyi çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onur, toplantının ardından geride kalan günlerde açılışı gerçekleştirilen Haliç Su Sporları Merkezi'ni basın mensuplarına gezdirerek, tesisle ilgili bilgi verdi.