Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur: Hedefimiz Londra'yı Geçmek

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da yapılan spor çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Spor okullarında keşfedilen çok sayıda sporcunun çeşitli kulüplerin altyapılarına transfer edildiğini belirten Onur, düzenledikleri maratonların yanı sıra bisiklet ve triatlonla vatandaşları harekete geçirme çalıştıklarını ifade etti. Tesis kullanım oranında dünyanın en iyi ülkelerini yakalamak için hedef koyduklarını dile getiren Renay Onur, "Hedefimiz en iyiye yetişmek. Hedefimiz Londra'yı geçmek." dedi.

"Spor okullarında keşfedilen çok sayıda çocuk çeşitli kulüplerin altyapılarına transfer edildi"

"Maratonunun yanında bisiklet ve triatlonla halkı hareketlendirmeye çalışıyoruz"

"Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,- Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Tesislerin kullanım oranı yüzde 70 civarında. Hedefimiz en iyiye yetişmek. Hedefimiz Londra'yı geçmek" dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da yaptıkları spor çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 'Sağlıklı Kent, Sağlıklı Kentli' sloganıyla Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Spor İstanbul'un verdiği hizmetlerin İstanbul'daki vatandaşlar üzerinde yarattığı etkilerden bahsedildi.

Düzenlendikleri tüm organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını söyleyen Onur, "Yaptığımız tüm etkinlikler İl Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor. Etkinliklerde ilgili federasyonlar da oluyor. Bu kurumların işlerimizi büyütücü katkıları oldu. Bu alanda oldukça iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.