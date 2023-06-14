Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur: Hedefimiz Londra'yı Geçmek
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Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da yapılan spor çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Spor okullarında keşfedilen çok sayıda sporcunun çeşitli kulüplerin altyapılarına transfer edildiğini belirten Onur, düzenledikleri maratonların yanı sıra bisiklet ve triatlonla vatandaşları harekete geçirme çalıştıklarını ifade etti. Tesis kullanım oranında dünyanın en iyi ülkelerini yakalamak için hedef koyduklarını dile getiren Renay Onur, "Hedefimiz en iyiye yetişmek. Hedefimiz Londra'yı geçmek." dedi.
"Spor okullarında keşfedilen çok sayıda çocuk çeşitli kulüplerin altyapılarına transfer edildi"
"Maratonunun yanında bisiklet ve triatlonla halkı hareketlendirmeye çalışıyoruz"
"Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz"
Olgucan KALKAN / İSTANBUL,- Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Tesislerin kullanım oranı yüzde 70 civarında. Hedefimiz en iyiye yetişmek. Hedefimiz Londra'yı geçmek" dedi.
Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul'da yaptıkları spor çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 'Sağlıklı Kent, Sağlıklı Kentli' sloganıyla Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Spor İstanbul'un verdiği hizmetlerin İstanbul'daki vatandaşlar üzerinde yarattığı etkilerden bahsedildi.İstanbul'da düzenli olarak spor yapan insan sayısının geçtiğimiz yıllara göre arttığına dikkat çeken İ. Renay Onur, "Sağlıklı bir kent olması için önce sağlıklı kentliler olması gerekiyor. Bu olmadan sağlıklı ve mutlu bir kentten bahsedemeyiz. Herhangi birinin saatlerce konuştuğu konulardan biri spordur. Bu yüzden yaptığımız iş zor bir iş. İstanbul dünyanın birçok ülkesinden büyük bir şehir. 39 ilçemizde anket yaptık. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapanların sayısı 2020 yılında yüzde 13'tü. 2022'de bu oran yüzde 30'a çıktı. 'Dünyanın en aktif şehri olmak istiyorum' diyen Londra'da bu rakam yüzde 60 civarında. Yaptığımız anketlerde İstanbulluların koşmak, yüzmek ve yürümek istediğini görüyoruz. Fiziksel aktivite oranının en yüksek olduğu ilçeler Sarıyer, Kadıköy ve Bakırköy. Bu oranın en düşük olduğu ilçeler ise Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca" ifadelerini kullandı."SPOR OKULLARINDA KEŞFEDİLEN ÇOK SAYIDA ÇOCUK ÇEŞİTLİ KULÜPLERİN ALTYAPILARINA TRANSFER EDİLDİ"Spor okullarında keşfedilen çok sayıda sporcunun çeşitli kulüplerin altyapılarına transfer edildiğini belirten Onur, "Bizi en çok heyecanlandıran iş İBB Spor Okulları. Dünyanın en büyük spor okullarından biri. Her dönem 25 bin yeni kayıt alıyoruz. 120 bin çocuğa en az bir branşta hizmet veriyoruz. Bu okullar yılda 6 dönem açılıyor. Bin 300 çocuğu da ayrı bir gelişim grubuna yerleştirdik. Bu çocuklar çeşitli kulüpler tarafından alındı. Bir yandan sporcu fabrikası şeklinde çalışmaya başladık" diye konuştu."MARATONUNUN YANINDA BİSİKLET VE TRİATLONLA HALKI HAREKETLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"Düzenledikleri maratonların yanı sıra bisiklet ve triatlonla vatandaşları harekete geçirme çalıştıklarını ifade eden Renay Onur, şöyle konuştu: "En fazla katılımcı çeken en az masrafla yapılan spor koşu. İstanbul Maratonu ve yarı maratonunun yanında bisikletten triatlona kadar halkı hareketlendirmeye çalışıyoruz. Sürekli tesislerde fiziksel aktivite yapan insanların bu kısmı bu etkinliklerde kendini denemek istiyor.""SPOR İSTANBUL'U MUTLULUK MAKİNESİNE BENZETEBİLİRİZ"2019 yılının ardından 12 yeni tesis açılışı yaptıklarını ve bu tesislerin kullanım oranının yüzde 40 arttığına dikkat çeken Onur, "Tesisleri kullananların yüzde 92'si daha sağlıklı yüzde 95'i mutlu olduğunu ifade ediyor. Spor İstanbul'u mutluluk makinesine benzetebiliriz. Ayda 150 bin kişi tesisleri kullanıyor, bunlardan bin kişi 65 yaş üstü. Onlara yönelik daha çok çalışıyoruz. Kullandığı ilaçları azalttığını, fizik tedavi ihtiyaçlarının azaldığını duyuyoruz" dedi."HEDEFİMİZ TESİS KULLANIMINDA LONDRA'YI GEÇMEK"Tesis kullanım oranında dünyanın en iyi ülkelerini yakalamak için hedef koyduklarını dile getiren Renay Onur, "Hedefimiz en iyiye yetişmek. Hedefimiz Londra'yı geçmek. Türkiye, Avrupa'daki en genç ülke. Yaş ortalaması 33, Avrupa'da ise bu ortalama 44. En genç olmamıza rağmen tip 2 diyabet ve obezitede Türkiye 1 numara. Bunun tek ilacı fiziksel aktivite. Bunun için insanları motive etmemiz önemli" şeklinde konuştu.
Düzenlendikleri tüm organizasyonda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını söyleyen Onur, "Yaptığımız tüm etkinlikler İl Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yapılıyor. Etkinliklerde ilgili federasyonlar da oluyor. Bu kurumların işlerimizi büyütücü katkıları oldu. Bu alanda oldukça iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.