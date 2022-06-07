Spor İstanbul'dan 14-15 yaş grubundaki gençlere üyelik müjdesi - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 14-15 yaş grubundaki gençlerin de tesislere üyelik yapabilmesinin önünü açtı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un dört bir yanındaki tesislerinde İstanbul halkına spor hizmeti sunan Spor İstanbul, 14-15 yaş grubu gençler için yetişkin seanslarında üyelik ve seans kiralama hizmeti başlattı.

İstanbulluların daha aktif ve sağlıklı hale gelmesini amaçlayan Spor İstanbul, 14-15 yaş grubu gençlerin tesislerde seans kiralayarak veya satın alarak (üyelik) havuz, fitness, grup dersleri, tenis kortları, halı sahalar ve diğer tüm branşlardan faydalanabilmesini sağlayacak.

28 ilçe 50 spor tesisi

İstanbul'un 28 farklı ilçesinde konumlanan 50 spor tesisi ile İstanbullulara hizmet veren Spor İstanbul'un; 24 yüzme havuzu, 41 fitness salonu, 40 tenis kortu, 38 halı sahası, 2 atletizm pisti, 18 jimnastik salonu, 9 stadyumu, 2 buz pisti ve 1 engelli tesisi bulunuyor.

Vatandaşlar, tesis hizmetlerinden "spor.istanbul" web adresi üzerinden rezervasyon yaparak faydalanabiliyor.