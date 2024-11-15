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Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'den Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımına Moral Ziyareti

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'den Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımına Moral Ziyareti
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Erzurum GSİM Müdürü Erdoğan Dönmez, TVF 2. Liginde namağlup olan Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımına moral ziyareti yaparak, başarı dileklerini iletti.

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, TVF 2. Ligde Play-Off'a koşan Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımını antrenmanda ziyaret ederek, moral aşıladı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın tensipleriyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Erdoğan Dönmez, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde şampiyonluğa koşan ve namağlup durumda buluna Gençlik Spor Kulübü Voleyboy Takımını antrenmanda ziyaret ederek, hem sporcularla tanıştı, hem de teknik heyetten bilgi aldı.

Çiçeği burnunda spor hizmetleri müdürü Dönmez, "Erzurum Spor Salonumuzda antrenman yapan Voleybol takımımızın idmanına misafir olduk. 2. Ligde 6'da 6 yapan takımımıza play-off yolunda başarı dileklerimizi ilettik" dedi.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Kırık ile yardımcısı Selami Uğurlu da, moral ziyareti için Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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