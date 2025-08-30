Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile spor federasyonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile spor federasyonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü yayınladıkları mesajlarla kutladı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kaydetti:

"Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna sergilediği kararlılığın ve kahramanlığın en büyük simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer; vatan toprağının düşman işgalinden kurtarılmasının, milli birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz inancımızın tarih sahnesine yazılmış eşsiz bir nişanesidir. Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye Tenis Federasyonu da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Bağımsızlık ve kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Türkiye Judo Federasyonu da "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Karate Federasyonunun kutlama mesajında ise "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da kutlama mesajında "1071 Malazgirt'ten, Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, 30 Ağustos Zaferi ile taçlandı. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Zafer Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini paylaştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ise kutlama mesajında "30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en şanlı simgesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutladı.