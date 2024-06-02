Spor Haberleri
A Milli Erkek Futbol Takımı, Fenerbahçe, Bodrum FK, Voleybol ve Ampute Futbol Şampiyonası ile ilgili güncel haberler.
A MİLLİ ERKEK FUTBOL TAKIMI
16.45 Ay-Yıldızlılar, İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
14.30 Sarı-lacivertli ekibin görüşmelere başladığı teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a gelecek.
19.00 Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.
BODRUM FK
20.30 Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, ilçede şampiyonluk kutlamaları yapacak.
VOLEYBOL
23.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ABD ile karşı karşıya gelecek.
AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI
17.00 Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail ile karşılaşacak.