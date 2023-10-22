Haberler

Spor Haberleri

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Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları, Gençlik ve Spor Bakanı'nın açılış töreni, 1. Lig maçları, Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları, Efeler Ligi maçları ve Voleybol maçları ile ilgili haberler.

MKE Ankaragücü

19.00 Samsunspor - Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor

BEŞİKTAŞ

11: 00 Siyah-beyazlılar, Bodo Glimt maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BAKAN BAK

15: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

1. LİG

13.30 Bodrum FK - Bandırmaspor

16.00 Giresunspor - Boluspor

16.00 Ümraniyespor - Manisa FK

19.00 Çorum FK - Eyüpspor

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Tofaş - Manisa Büyükşehir Bld.Spor

15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor İnfo Yatırım

18.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

20.30 Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - Bursa Uludağ

14.00 Hatay BŞB. - Emlak Konut (K)

15.30 GS Çağdaş F. - Nesibe Aydın

16.00 Çankaya Üniversitesi - Melikgazi Kayseri B.

17.00 OGM Ormanspor - Beşiktaş

VOLEYBOL

Efeler Ligi

13.00 Türşad - Fenerbahçe Parolapara

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Rams Global Cizre Bld.

15.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor

16.00 Bigadiç Bld. - Bursa Büyükşehir Belediye Spor

17.00 Develi Bld. - Hatay B.Şehir Bld.

18.00 Spor Toto - Halkbank

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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