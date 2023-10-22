Spor Haberleri
Spor Haberleri
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları, Gençlik ve Spor Bakanı'nın açılış töreni, 1. Lig maçları, Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları, Efeler Ligi maçları ve Voleybol maçları ile ilgili haberler.
MKE Ankaragücü
19.00 Samsunspor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor
BEŞİKTAŞ
11: 00 Siyah-beyazlılar, Bodo Glimt maçının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BAKAN BAK
15: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
1. LİG
13.30 Bodrum FK - Bandırmaspor
16.00 Giresunspor - Boluspor
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK
19.00 Çorum FK - Eyüpspor
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Tofaş - Manisa Büyükşehir Bld.Spor
15.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor İnfo Yatırım
18.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes
20.30 Galatasaray Ekmas - Fenerbahçe Beko
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - Bursa Uludağ
14.00 Hatay BŞB. - Emlak Konut (K)
15.30 GS Çağdaş F. - Nesibe Aydın
16.00 Çankaya Üniversitesi - Melikgazi Kayseri B.
17.00 OGM Ormanspor - Beşiktaş
VOLEYBOL
Efeler Ligi
13.00 Türşad - Fenerbahçe Parolapara
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - Rams Global Cizre Bld.
15.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor
16.00 Bigadiç Bld. - Bursa Büyükşehir Belediye Spor
17.00 Develi Bld. - Hatay B.Şehir Bld.
18.00 Spor Toto - Halkbank