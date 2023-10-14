Spor Haberleri
Spor Haberleri
Bugünün spor haberleri: Milli takımın Letonya maçı hazırlıkları, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Cappadocia Ultra-Trail, Spor Bakanlığı etkinlikleri, Euro 2024 elemeleri, basketbol ve voleybol maçları.
LETONYA MAÇINA DOĞRU
16: 15 Teknik direktör Vincenzo Montella ile bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.
17: 00 Mililer, Letonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17: 45 Letonya Milli Takım Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19: 00 Letonya, yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
11: 20 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci gününde 159,8 km'lik Selçuk - Manisa- İzmir etabı koşulacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
10: 00 Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
11: 00 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11: 00 Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
- TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de haftanın maçları oynanacak.
CAPPADOCIA ULTRA-TRAIL
Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımı ile 119K, 63K, 38K üç farklı parkurda koşulacak.
SPOR BAKANLIĞI
15: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılacak. (Darıca Ahmet Çalık Spor Kompleksi)
EURO 2024 ELEMELERİ
16: 00 Ukrayna - Kuzey Makedonya
16: 00 Kuzey İrlanda - San Marino
19: 00 Bulgaristan - Litvanya
19: 00 Slovenya - Finlandiya
21: 45 İtalya - Malta
21: 45 Macaristan - Sırbistan
21: 45 Danimarka - Kazakistan
BASKETBOL
-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi-
13: 00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor
15: 30 Darüşşafaka Lassa - ONVO Büyükçekmece Basketbol
18: 00 Bursaspor İnfo Yatırım - Beşiktaş Emlakjet
20: 30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
-ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14: 00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor
15: 00 Nesibe Aydın - ÇBK Mersin
17: 00 Botaş - Fenerbahçe Alagöz Holding
VOLEYBOL
-Sultanlar Ligi-
13: 00 PTT - Kuzeyboru
14: 00 Çukurova Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop
14: 00 VakıfBank - Karayolları
15: 30 Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor
17: 00 Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş Ayos
19: 00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit
-Kupa Voley Erkekler-
14: 00 Galatasaray HDI Sigorta - Bigadiç Belediyespor
16: 30 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Spor Toto
16: 00 Alanya Belediyespor - Akkuş Belediyespor
18: 30 Cizre Belediyespor - Türşad