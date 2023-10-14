Bugünün spor haberleri: Milli takımın Letonya maçı hazırlıkları, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Cappadocia Ultra-Trail, Spor Bakanlığı etkinlikleri, Euro 2024 elemeleri, basketbol ve voleybol maçları.

LETONYA MAÇINA DOĞRU

16: 15 Teknik direktör Vincenzo Montella ile bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

17: 00 Mililer, Letonya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17: 45 Letonya Milli Takım Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19: 00 Letonya, yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

11: 20 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci gününde 159,8 km'lik Selçuk - Manisa- İzmir etabı koşulacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

10: 00 Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

11: 00 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11: 00 Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

- TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de haftanın maçları oynanacak.

CAPPADOCIA ULTRA-TRAIL

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımı ile 119K, 63K, 38K üç farklı parkurda koşulacak.

SPOR BAKANLIĞI

15: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılacak. (Darıca Ahmet Çalık Spor Kompleksi)

EURO 2024 ELEMELERİ

16: 00 Ukrayna - Kuzey Makedonya

16: 00 Kuzey İrlanda - San Marino

19: 00 Bulgaristan - Litvanya

19: 00 Slovenya - Finlandiya

21: 45 İtalya - Malta

21: 45 Macaristan - Sırbistan

21: 45 Danimarka - Kazakistan

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi-

13: 00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor

15: 30 Darüşşafaka Lassa - ONVO Büyükçekmece Basketbol

18: 00 Bursaspor İnfo Yatırım - Beşiktaş Emlakjet

20: 30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

-ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14: 00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor

15: 00 Nesibe Aydın - ÇBK Mersin

17: 00 Botaş - Fenerbahçe Alagöz Holding

VOLEYBOL

-Sultanlar Ligi-

13: 00 PTT - Kuzeyboru

14: 00 Çukurova Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop

14: 00 VakıfBank - Karayolları

15: 30 Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor

17: 00 Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş Ayos

19: 00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

-Kupa Voley Erkekler-

14: 00 Galatasaray HDI Sigorta - Bigadiç Belediyespor

16: 30 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Spor Toto

16: 00 Alanya Belediyespor - Akkuş Belediyespor

18: 30 Cizre Belediyespor - Türşad