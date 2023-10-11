Spor Haberleri
Spor Haberleri
Aslı Kalaç, Kübra Akman, Murat Yamanoğlu ve diğer sporcuların açıklamaları. A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı hazırlıkları. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması. Türkiye Kupası ve EuroLeague Kadınlar maçları. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dördüncü günü.
Aslı Kalaç: Bulunduğumuz yerde kalıcı olmak istiyoruz
"2003 Avrupa Şampiyonası benim voleybola başlama sebeplerimden birisiydi"
"Dışarı çıkınca her 5 kişiden 3'ü tanıyor"
"Amacımız bayrağımızı gururla dalgalandırmaya çalışmak"
Kübra Akman: Yaza altın madalyayla başladık, altın madalyayla kapattık
"Küçük kız çocuklarının yanımıza gelmesi beni gururlandırıyor"
"Taraftarlarımızın gücünü ve desteğini hissediyoruz"
5 çocuğu da tekvandocu babanın izinde
Murat Yamanoğlu: Beşi bir yerde olduğu zaman onlara kolay kolay kimse zarar veremez
"Evde baba ama spor salonunda hocayım"
Tuğçe Yamanoğlu: Kardeşlerimle babamın izinden gidiyoruz
İngiltere 3. Ligi'nden Nijerya Milli Takımı'na uzanan yolculuk
Fisayo Dele-Bashiru milli takıma
Geçen sezonu, 8'inci maçta yakaladı
Tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı
Kasımpaşa'da Aytaç Kara etkisi
-Gol Krallığında 2'nci sırada
-Gol attığı maçlarda Kasımpaşa kaybetmedi
-Şimdiden 704 dakika süre aldı
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU
15.00 A Milli Futbol Takımı, Osijek'e hareket edecek.
16.45 Millier'in Osijek'te karşılanması.
18.15 Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
19.00 Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
19.30 Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
20.15 Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.
GALATASARAY
11: 00 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Çağdaş Faktoring ile isim sponsorluk anlaşması imzalayacak.
TÜRKİYE KUPASI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur karşılaşmaları devam edecek.
BASKETBOL
EuroLeague Kadınlar
19: 00 Fenerbahçe Alagöz H. - ASVEL Lyon
19: 00 DVTK HUN-Therm - Casademont Zaragoza
19: 00 ACS Sepsi-SIC - Beretta Famila Schio
19: 00 ÇBK Mersin - Basket Landes
20: 00 BC Polkowice - ZVVZ USK Praha
21: 00 Valencia Basket Club - UMCS Lublin
21: 30 Perfumerias Avenida - ESBVA LM
- EuroCup Kadınlar
18: 30 Melikgazi Kayseri B. - Olympiacos SFP
19: 00 Beşiktaş - Slavia Banska Bystrica
20: 00 GS Çağdaş F. - CSM Constanta
21: 00 Tango Bourges Basket - Antalya Toroslar
VOLEYBOL
-AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Kadınlar-
19: 00 Fenerbahçe Opet - VakıfBank
-Challenge Cup Kadınlar
18: 00 ASP Thetis Voula - Nilüfer Bld.
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
11.10 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 161.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak.