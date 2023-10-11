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Spor Haberleri

Aslı Kalaç, Kübra Akman, Murat Yamanoğlu ve diğer sporcuların açıklamaları. A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı hazırlıkları. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması. Türkiye Kupası ve EuroLeague Kadınlar maçları. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dördüncü günü.