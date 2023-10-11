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Spor Haberleri

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Spor Haberleri

Aslı Kalaç, Kübra Akman, Murat Yamanoğlu ve diğer sporcuların açıklamaları. A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı hazırlıkları. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması. Türkiye Kupası ve EuroLeague Kadınlar maçları. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dördüncü günü.

Aslı Kalaç: Bulunduğumuz yerde kalıcı olmak istiyoruz

"2003 Avrupa Şampiyonası benim voleybola başlama sebeplerimden birisiydi"

"Dışarı çıkınca her 5 kişiden 3'ü tanıyor"

"Amacımız bayrağımızı gururla dalgalandırmaya çalışmak"

Kübra Akman: Yaza altın madalyayla başladık, altın madalyayla kapattık

"Küçük kız çocuklarının yanımıza gelmesi beni gururlandırıyor"

"Taraftarlarımızın gücünü ve desteğini hissediyoruz"

5 çocuğu da tekvandocu babanın izinde

Murat Yamanoğlu: Beşi bir yerde olduğu zaman onlara kolay kolay kimse zarar veremez

"Evde baba ama spor salonunda hocayım"

Tuğçe Yamanoğlu: Kardeşlerimle babamın izinden gidiyoruz

İngiltere 3. Ligi'nden Nijerya Milli Takımı'na uzanan yolculuk

Fisayo Dele-Bashiru milli takıma

Geçen sezonu, 8'inci maçta yakaladı

Tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı

Kasımpaşa'da Aytaç Kara etkisi

-Gol Krallığında 2'nci sırada

-Gol attığı maçlarda Kasımpaşa kaybetmedi

-Şimdiden 704 dakika süre aldı

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

15.00 A Milli Futbol Takımı, Osijek'e hareket edecek.

16.45 Millier'in Osijek'te karşılanması.

18.15 Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19.30 Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.15 Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

11: 00 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Çağdaş Faktoring ile isim sponsorluk anlaşması imzalayacak.

TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur karşılaşmaları devam edecek.

BASKETBOL

EuroLeague Kadınlar

19: 00 Fenerbahçe Alagöz H. - ASVEL Lyon

19: 00 DVTK HUN-Therm - Casademont Zaragoza

19: 00 ACS Sepsi-SIC - Beretta Famila Schio

19: 00 ÇBK Mersin - Basket Landes

20: 00 BC Polkowice - ZVVZ USK Praha

21: 00 Valencia Basket Club - UMCS Lublin

21: 30 Perfumerias Avenida - ESBVA LM

- EuroCup Kadınlar

18: 30 Melikgazi Kayseri B. - Olympiacos SFP

19: 00 Beşiktaş - Slavia Banska Bystrica

20: 00 GS Çağdaş F. - CSM Constanta

21: 00 Tango Bourges Basket - Antalya Toroslar

VOLEYBOL

-AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Kadınlar-

19: 00 Fenerbahçe Opet - VakıfBank

-Challenge Cup Kadınlar

18: 00 ASP Thetis Voula - Nilüfer Bld.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

11.10 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 161.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Kübra Akman Aslı Kalaç Futbol Spor Haberler

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