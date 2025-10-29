Spor federasyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Spor federasyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadelenin ardından kazanılan Milli Mücadele'mizin, Cumhuriyet ile taçlandırılışının 102. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı'mızı coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu da "Cumhuriyetimizin 102. yılını milli birlik ve beraberlik duyguları içinde kutluyor, bizlere bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun yayımladığı mesajda, "102 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi, bugün gençlerimizin yüreğinde aynı inançla yanıyor. Biz o inançtan güç alarak her müsabakada, her adımda Türkiye için mücadele ediyoruz." denildi.

Türkiye Güreş Federasyonu ise şu mesajı paylaştı:

"102 yıldır inancımızla, gücümüzle ve gençlerimizle, Cumhuriyeti'mizin değerlerini yaşatıyor, her nesilde aynı mücadele ruhunu yeniden yeşertiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Novi Sad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerimizden, Cumhuriyeti'mizin 102. yılına özel mesaj: 'Bu madalya, Cumhuriyeti'mizin 102. yılına armağan olsun.' Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Türkiye Cimnastik Federasyonu, kutlama mesajında "Cumhuriyeti'mizin 102. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutladı.