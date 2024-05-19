Spor Federasyonlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajları

Spor federasyonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, milletimizin umutlarının canlanmasına ve bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, bir ulusun kaderini değiştirerek Cumhuriyetimizin kurulmasını sağladı. O önemli günün yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yine saygıyla anıyoruz ve kurduğu Cumhuriyeti daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' ve 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' sözlerini esas alarak; kültürel, insani ve sportif üstün değerler ışığında Türk hentbolunun gelişimi ve yayılması görevini sürdürme azmimizi koruyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Türkiye Tenis Federasyonu ise kutlama mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarını attığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.