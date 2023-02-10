SPOR Enkazdan çıkarılan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj

Mustafa AKINİSTANBUL,(DHA) ? Adıyaman'da enkaz altından 113'üncü saatte çıkarılan Mesut, ambulansta Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da çalışmaların 113'üncü saatinde enkaz altından çıkarılan Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e hastane yolunda mesaj gönderdi. Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken teknik direktör Jorge Jesus'a da seslendi.

Genç taraftar, Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın, seni oynatmıyor şeklinde mesaj gönderdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, genç taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmadı. Arda Güler, Güzel kardeşim sen pes etmedin, başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle şeklinde cevap verdi.