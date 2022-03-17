Çukurova Basketbol'un rakibi Asvel, tur için umutlu

Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final rövanşında bu akşam Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi ile oynayacağı maç için Mersin'e geldi. Fransız ekibi Başantrenör Pierre Vincent nezaretinde hazırlıklarını tamamladı.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Vincent, "Takımda eksik oyuncu bulunmuyor. İlk maçtan daha iyi oynamamız lazım. Tek yapmamız gereken bu sonucu bekleyip görmek" dedi.

Turun ikinci maçı bugün saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Sporseverler karşılaşmayı ücretsiz olarak takip edebilecek.