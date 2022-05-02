Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, federasyonlar ve spor camiasının yayımladığı mesajlardan bazıları şu şekilde;

Demirören Haber Ajansı / Spor