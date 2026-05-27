Haberler

Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk spor camiası, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan mesajlar yayımladı. Federasyon başkanları ve kulüpler, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

TÜRK spor camiası, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlarla birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Federasyon başkanları ve kulüpler, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan mesajda, Kurban Bayramı'nın toplumsal barışın ve ortak değerlerin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. Hacıosmanoğlu açıklamasında, dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlık duygularının bayramlarla daha da pekiştiğini belirterek, "Toplumsal birlik bilincini hayatımızın her alanına taşıma temennisiyle; Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca futbol ailesinin, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda bayramların paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Kırgınlıkların geride kaldığı, dostlukların pekiştiği, çocuklarımızın yüzünün güldüğü nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise yayımladığı kısa mesajda, "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz" açıklamasına yer verdi.

Süper Lig kulüplerinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

Beşiktaş: "Aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

Fenerbahçe: "Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

Galatasaray: "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Ertuğrul Doğan da yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Trabzonspor Başkanı Doğan, açıklamasında hayatını kaybeden kulüp emektarlarını rahmetle andı. Türkiye Kupası sevincinin camianın kenetlenmesiyle geldiğini belirten Doğan, "Bir Kurban Bayramı'nı daha aynı sevdanın etrafında, birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bayram, burukluklarımız da var. Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil; acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza durarak, kulübümüzün yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj