Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

TÜRK spor camiası, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlarla birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Federasyon başkanları ve kulüpler, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan mesajda, Kurban Bayramı'nın toplumsal barışın ve ortak değerlerin güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi. Hacıosmanoğlu açıklamasında, dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlık duygularının bayramlarla daha da pekiştiğini belirterek, "Toplumsal birlik bilincini hayatımızın her alanına taşıma temennisiyle; Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca futbol ailesinin, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda bayramların paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Kırgınlıkların geride kaldığı, dostlukların pekiştiği, çocuklarımızın yüzünün güldüğü nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise yayımladığı kısa mesajda, "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz" açıklamasına yer verdi.

Süper Lig kulüplerinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

Beşiktaş: "Aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

Fenerbahçe: "Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

Galatasaray: "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Ertuğrul Doğan da yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Trabzonspor Başkanı Doğan, açıklamasında hayatını kaybeden kulüp emektarlarını rahmetle andı. Türkiye Kupası sevincinin camianın kenetlenmesiyle geldiğini belirten Doğan, "Bir Kurban Bayramı'nı daha aynı sevdanın etrafında, birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bayram, burukluklarımız da var. Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil; acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza durarak, kulübümüzün yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı