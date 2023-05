Spor camiasından Anneler Günü mesajları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ve spor kulüpleri, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor camiasından yapılan Anneler Günü mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Merhametin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Bizlere hayat veren, sonsuz şefkati ve merhametiyle eğiten, büyüten; gücümüze güç, umudumuza umut katan, geleceğimizi aydınlatan tüm fedakar annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımızla kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Tüm çiçekler sizlerin olsun, Anneler Gününüz kutlu olsun."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Annelerimiz; merhamet ve fedakarlığın hayatımızdaki en önemli sembolü, sonsuz hoşgörü ve şefkatin bu dünyadaki yansımasıdır. Bir insanı doğuran, yaşatan ve yetiştiren yegane varlık olan anneler, bugünü ve geleceği şekillendirebilme kabiliyetleriyle hem bireylerin hem de toplumların temel parçasıdır. Hep yanımızda olan, mutluluğu da hüznü de en gerçek haliyle bizimle paylaşan annelerimize olan minnetimizi sadece bir güne sığdıramayız. Ancak Anneler Günü'nü onları mutlu edebilmenin güzel bir fırsatı olarak kullanabiliriz. Başta annem ve eşim olmak üzere, bize karşılıksız sevginin varlığını kanıtlayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Koşulsuz sevgileri, engin hoşgörüleri ve ölçülemez fedakarlıklarıyla her zaman yanımızda olan, bize destek veren kıymetli annelerimizdir. Bu vesileyle değeri biçilemeyen tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."

Beşiktaş

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun."

Fenerbahçe

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ülkemiz için hayatını adamış şehit ve gazilerimizin anneleri ile deprem felaketinde kaybettiğimiz annelerimiz başta olmak üzere; kalbimizde ve bizimle olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. Onlar iyi ki varlar."

Galatasaray

"Hayatta olan annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor, artık yanımızda olmayan annelerimizi ise kalbimizde taşıyor ve hasretle anıyoruz. Bu yıl ilk buruk Anneler Günü'nü kutlayacakların duygularını paylaşıyor ve sözümüzü yineliyoruz: Bu destek hiç bitmeyecek."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

"Anne sevgisi dünyadaki en kutsal duygudur. Annelerimiz, sonsuz şefkati ve özverisi ile her zaman başımızın tacıdır. Aile ve milletimizin temel direğidir. Bizi biz yapan değerlerin yaşatılmasında büyük pay sahibidir, hayatımıza da her daim ışık tutmaktadır. Sadece bir gün değil her gün yanında olsak da hakkını ödeyemeyeceğimiz annelerimize karşı saygı ve sevgimizi eksik etmeyelim, vefamızı da gösterelim. Bu vesileyle evlatlarını kucaklayamayan başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlar, kendilerine sağlık ve huzur dilerim."

Başakşehir

"Cennet annelerin ayakları altındadır. Tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. - İSTANBUL