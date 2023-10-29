Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleyle birlikte 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor. Spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Gençlikle, sporla, gururla. Nice yıllara. YÜZDE YÜZ CUMHURİYET!"

Türkiye Futbol Federasyonu

"Şanlı Cumhuriyetimiz 100 yaşında"

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadelelerin ardından kazanılan milli mücadelemizin, Cumhuriyet ile taçlandırılışının 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz"

Fenerbahçe

"Bugün en mutlu gün, bugün Ülker Stadyumu. Sonsuza Denk Cumhuriyet!"

Galatasaray

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu mecliste ona eşlik eden tüm Galatasaraylı abilerimize; Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Beşiktaş

"Biz her zaman Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, bu ülkeye ve değerlerine tutkuyla bağlıyız. Cumhuriyet ile 100 yıldır hep yan yanayız, ilelebet beraber olmaya"

Trabzonspor

"İlelebet, Cumhuriyetimizin 100 yaşında"

Samsunspor

"Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Konyaspor

"Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın coşkusu ile tek yürek olduk! İstiklal Mücadelesi ile canlarını vatanları için hiçe sayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet"

Antalyaspor

"Cumhuriyet 100 yaşında! Rahat uyu büyük Atatürk. 100 yıldır olduğunu gibi yolcusuz bir hürriyetin, bekçisiyiz cumhuriyetin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!"

Fatih Karagümrük

"Cumhuriyetimiz 100 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!"

MKE Ankaragücü

"İstiklal mücadelemizin kahramanlarının, ilmek ilmek işlediği zaferidir Cumhuriyet! Biz hepimiz Cumhuriyetiz, 100. yılın kutlu olsun Türkiye'm!"

Kayserispor

"Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç ne ise, onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.

Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, fakat sen bunlara karşı direneceksin. Önüne sonsuz engellerde yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak, bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse... Bunu söyleyenlere gülüp geçeceksin. Büyük Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımızla…"

Hatayspor

"Hatay senin, Cumhuriyet bizim şahsi meselemizdir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara"

Kasımpaşa

"Sesin kulağımızda, fikirlerin yüreğimizde. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun"

İstanbulspor

"Bugün en büyük bayramdır. Cumhuriyet 100 yaşında."

Pendikspor

"Türk milletin karakterine ve adetlerine en uygun olan irade, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir iradedir. Cumhuriyet fazilettir. Yüzyıl değil ilelebet, sonsuza denk cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun"

Rams Başakşehir

"İlelebet Cumhuriyet. Türkiye Yüz Yılı 100 Yaşında"

Gaziantep FK

"İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun!"

Adana Demirspor, Rizespor, Sivasspor ve Alanyaspor da sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. - İSTANBUL