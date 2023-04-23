Spor camiasından 23 Nisan mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "En güzel günler sizlerin olsun çocuklar! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun."