Spor camiasından '23 Nisan' mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajlarda şu ifadeler kullanıldı.

Meclisimizin kuruluşunun 102. yıldönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Demirören Haber Ajansı / Spor