Spor camiası deprem için seferber oldu

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Ülkede milli yas ilan edildi. İkinci bir açıklamaya kadar tüm spor faaliyetleri durdurulurken, spor camiası da depreme kayıtsız kalmayarak depremzedelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım kampanyaları başlattı.

Bu kapsamda çeşitli spor branşlarında faaliyet yürüten spor federasyonlarının hayata geçirdiği nakdi yardım kampanyaları ve tutarları şu şekilde: "Türkiye Yüzme Federasyonu 1 milyon TL, Türkiye Hentbol Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Kick Boks Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Atletizm Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Judo Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Taekwondo Federasyonu 150 bin TL, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Eskrim Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Satranç Federasyonu 100 bin TL,Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Okul Sporları Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Kürek Federasyonu 200 bin TL,Türkiye Badminton Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Cimnastik Federasyonu 250 bin TL, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Karate Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Hokey Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Oryantiring Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 100 bin TL ve 400 bin TL değerinde kıyafet ve malzeme yardımı."