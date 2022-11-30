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SPOR Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile 1-1 berabere kaldı

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SPOR Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile 1-1 berabere kaldıAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City hazırlık maçında karşılaşırken, mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

SPOR Başakşehir, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile 1-1 berabere kaldı
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City hazırlık maçında karşılaşırken, mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken birçok takım hazırlıklarını yapmak üzere Antalya'yı tercih etti. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde yer alan Regnum Carya Futbol sahalarında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hull City'de forma giyen Türk futbolcular Ozan Tufan ile Doğukan Sinik, karşılaşmaya ilk on birde başladı.
Başakşehir'in golünü Daniel Aleksic penaltıdan kaydederken, Hull City'nin golü ise Tyler Smith'in ayağından geldi. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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