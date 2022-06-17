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Southampton, Mateusz Lis transferini açıkladı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Southampton, Mateusz Lis transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı.

Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Lech Poznan ve Wisla Krakow gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki file bekçisi, geçen yıl Altay'a transfer olmuştu.

Lis, Süper Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 35 maça çıkmıştı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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