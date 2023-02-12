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Southampton'da Nathan Jones dönemi üç ay sürdü

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Southampton'da Nathan Jones dönemi üç ay sürdü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da teknik direktör Nathan Jones'un görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da teknik direktör Nathan Jones'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 49 yaşındaki Galli teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

10 Kasım'da göreve getirilen Jones yönetiminde Southampton, 14 lig maçında 9 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.

Southampton'ı, 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak lig maçında, oyuncuların gelişiminden sorumlu antrenör Ruben Selles yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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