Şota Arveladze: Takımın enerjisi yükselmeli

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın enerjisinin biraz daha yükselmesi gerektiğini söyledi.

Şota Arveladze, Gaziantep FK'ye 3-0 kaybettikleri maçın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için üzücü bir maç olduğunu belirten Arveladze, "Daha çok çalışmamız lazım. Maçın içinde kalamadık. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Biraz enerji eksikliğimiz vardı. Yavaş top çevirdik. Bu da maçı etkiledi. Defansif takımlara karşı daha hareketli ve enerjik olmamız lazım. Buna rağmen 3-4 tane pozisyon bulduk. Hala önümüzde çok maç var. Onları kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takımın motivasyon problemiyle ilgili konuşan Arveladze, "Üç gün önce bir maç oynadık. Herkes o maçla ilgilendi. Penaltı pozisyonu da çok konuşuldu. Şimdi burada daha sakin bir maç oynadık. Takımın motivasyonu az olabilir ama bu maç biraz daha canlı olmaları lazımdı. Onları uyardım. Zamanında ben de yaşadım bunu. Biraz bize enerji lazım. 49. dakikada 2. golü yememiz herkesin enerjisini düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Sumudica: "Evimizdeki maçlara daha fazla taraftar gelmeli"

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çok net bir galibiyet aldıklarını belirten Sumudica, "Bizim oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Yukatel Adana Demirspor maçında bunun sinyallerini vermiştik. Orada 2 puan kaybettik belki ama bugünkü maçla orada kazandığımız 1 puan daha değerli hale geldi. Daha önce Alanyaspor'u ve Samsunspor'u yenmiştik. Deplasmanda aldığımız 9. puan oldu. İyi bir yoldayız. Daha hiçbir şey başarmış değiliz. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Afrika Kupası'ndan dolayı bazı oyunculardan mahrum olacaklarını dile getiren Sumudica, "Önümüzde Pendikspor maçı var. Sonrasında Hatayspor'la oynayacağız. Başkana teşekkür ediyorum ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Ayrıca taraftarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Evimizdeki maçlara daha fazla taraftar gelmeli. Pendikspor maçı için daha fazla taraftarın stadımıza gelmesini bekliyorum. Onların bize destek olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.