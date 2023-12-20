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Şota Arveladze: Galatasaray maçında iyi oynadık

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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçta iyi oynadıklarını söyledi. Arveladze, Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu ve daha iyi olacaklarını belirtti.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçta iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürcü teknik adam, "Bence iyi bir maç oldu. Galatasaray, özellikle maçlara çok baskılı başlıyor. Topa sahip oluyor. İleriye çabuk çıkan ve son vuruşları iyi olan bir ekip. Onları durdurmaya çalıştık. İlk devre bunu biraz daha fazla yapabilirdik. İkinci devre bence oyun biraz bu tarafa döndü. İki takım da pozisyona girdi. Biraz açık bir oyun oldu. Çok kopmadık. Son dakikalarda puan bile alabilirdik. Futbolda bazen yaptığınız işte sonuç alamıyorsun." diye konuştu.

Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu aktaran Şota Arveladze, "Bu takım Manchester United'ı yendi. Bayern Münih'i yeniyordu. Avrupa'da en iyi oynayan kadro. Kolay değil. Biz maçın içinde kaldık, kopmadık. Kalecinin birkaç tane iyi kurtarışı vardı. Çalışacağız. İnşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Gürcü teknik adam, 8 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de son dönemde yaşanan olayların sorulması üzerine, "Kaos zamanında gittim, kaosta geldim. Zamanlamam çok iyi. Kendimi tebrik ediyorum. Bu ülke daha iyisini hak ediyor. Bence yaşamak ve top oynamak için inanılmaz güzel bir ülke. Güzel statlar ve atmosferler var. Büyük futbolcular gelip oynuyor. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Manchester United geliyor. Yarın öbür gün belki çeyrek final olur, UEFA Avrupa Ligi kupası olur. Biz biraz daha bu olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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