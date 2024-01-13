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Şota Arvaladze: Bu gibi maçlarda disiplinli oynayarak oyunun içinde kalmak gerekiyor

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arvaladze, Beşiktaş maçının ardından yapılan basın toplantısında, disiplinli oynayarak oyunun içinde kalmak gerektiğini söyledi. Arvaladze, maç programının yoğunluğu ve stadyum sorunu yüzünden taraftar desteğini hissedemediklerini de belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arvaladze, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu gibi maçlarda disiplinli oynayarak oyunun içinde kalmak gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arvaladze, "Oyun içerisinde özellikle ikinci yarının ilk 10-15 dakikasındaki oyunumuzla bir şeyler çıkarabilirdik. Daha sonra gol yiyince, direncimiz kırıldı. Bu gibi maçlarda disiplinli oynayarak oyunun içinde kalmak gerekiyor. Rakip karşısında 1-0'lık fark dönüşü olabilecek bir skor. Ama 3-0'lık skor kötü bir sonuç. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Maç programının yoğunluğundan ve stadyum sorunu yüzenden taraftarlarının desteğini hissedemediklerini vurgulayan Gürcü teknik adam, "Güven kolay gelen bir şey değil. Seyircimizin desteğini tam olarak alamıyoruz. Desteği Instagram'dan mı alacağız? Bugün Beşiktaş, taraftarından aldığı destek ile daha güçlüydü. Maç kazanabilir veya kaybedebilirsin. Bunlar futbolun parçası. Takım olarak ne kadar fazla pozisyona girersen gol atma, skor üretme şansın o kadar yüksek. Havalar soğuk ve çok fazla yoğun maç programı var. Futbolcular da birer insan. Takımların dengesi bir olmuyor. Bugün maçtan önce Beşiktaş, bizden 1 gün daha fazla dinlenerek maça çıktı. Biz de geçen müsabakada Kayseri'den 1 gün fazla dinlenerek oynadık. Saha içerisinde disiplini sağlamak ve oyundan düşmemek için takımlar için bu durumlar çok önemli" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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