Sosyal medyadan öğrendiği boccede, milli takım sporcusu oldu

Kas erimesi hastası Öner Bozbıyık'ın (36), 8 yıl önce sosyal medyada görüp, araştırdıktan sonra başladığı bocce sporuyla hayatı değişti. 2018'de milli takıma katılan Bozbıyık, "2015 yılında sosyal medyada bocce sporunu görüp, merak ederek araştırdım ardından bu spora başladım. O dönem köyde oturuyordum ve sürekli spor için merkeze gidip geliyordum. Spora başlayınca biraz cesaretlendim ve o yıl kendimi denemek için Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı'na girdim. 81 puan alıp, bir okula memur olarak atandım. 2018 yılında da bocce milli takım seçmelerini kazanıp, milli takıma katıldım" dedi.

Kayseri'nin Sarız ilçesi Karayurt Mahallesi'nde oturan Öner Bozbıyık, 6 yaşında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bozbıyık, 2015 yılında sosyal medyada demir bilyelerle oynanan bocce sporunu gördü. Meraklanıp bocce sporunu araştıran Bozbıyık, daha sonra bu spora başladı. Başarılı olduğunu görünce özgüveni artan ve Engelliler Kamu Personeli Seçme Sınavı giren Bozbıyık, o yıl Yalçın Delikan Ortaokulu'nda memur olarak atandı.

Bocce Milli Takımı antrenörü Gamze Ekinci Bostan ise "Mart ayının sonunda Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyoruz. Bu yıl ise yurt dışındaki 6 maça gitmeyi hedefliyoruz. Şampiyonalarda başarı elde edip, olimpiyatlara puanlar topluyoruz. Sporcularımız gittiğimiz maçlarda başarı elde ettiler ve umutluyuz. Tekrar başarabiliriz" diye konuştu.