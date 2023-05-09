Sorgun'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Spor Salonu'nda AA muhabirine, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 12 kurumun katıldığını ifade eden Tunçer, "Turnuvada A ve B grubunda 6'şar takım mücadele edecek. 19 Mayıs'ta tamamlanacak turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecek." dedi.