Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası

AA - Şahin Özmen - Spor
 - Güncelleme:
Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya 12 takımın katıldığını söyledi.

Tunçer, turnuvanın 21 Mayıs'a kadar süreceği belirterek, "Sorgun spor salonunda başlayacak olan turnuvada günde 3 maç oynanacak. Maçların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara ödülleri, 21 Mayıs'ta düzenlenecek törende verilecek." dedi.

Sorgun'da voleybolun sevilen bir spor haline geldiğini vurgulayan Tunçer, "Sorgun Belediyespor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki 3 yıllık macerası, tüm halkımızın voleybola olan ilgisini artırdı. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu turnuvaya ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

AA / Şahin Özmen - Spor

Hisarcık, voleybol, gençlik, Sorgun, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title