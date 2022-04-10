Sopron Basket şampiyonluk kupasını aldı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 60-55 yenerek şampiyon olan Macaristan ekibi Sopron Basket, kupasını törenle aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından düzenlenen seremonide şampiyon olan Sopron Basket'e kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti.

Kupada final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe Safiport'un ikincilik madalyaları ise FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu Sopron Basket'ten Gabby Williams seçildi. Williams'a ödülünü, Turgay Demirel sundu.

Sopron Basket'in ilk şampiyonluğu

Sopron Basket, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Üst üste 4. kez Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Macaristan ekibi, 2018'de ikinci, 2019 ve 2021'de dördüncü oldu.

Sarı-lacivertliler 4. kez finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4. kez finalde kaybetti.

Sarı-lacivertliler, 2013'te Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Fenerbahçe, kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2021'de de son 4'e adını yazdırmıştı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonu 2012 ve 2015'te dördüncü, 2016 ve 2021'de ise üçüncü olarak tamamladı.