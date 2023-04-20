- Soner Demirtaş: "Madalyam tüm Türkiye'ye armağan olsun"

İSTANBUL - Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilogramda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş, "Madalyam tüm Türkiye'ye armağan olsun. İnşallah daha çok madalyalar armağan edeceğiz. Bu gururu yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilogramda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya mücadelesinde Bulgar rakibi Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'in sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkmaması sonrası bronz madalyayı boynuna taktı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Ülkeme madalya kazandırdığım için mutluyum. Hedefim, bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'nı söyletmekti. Bunun için üzgünüm. Madalya her zaman madalyadır. Şükürler olsun ki elimiz boş dönmedik. Üçüncülükle ülkemize dönüyoruz. Bizi destekleyen ailem olsun, onlara selamlarımı gönderiyorum. Bizlere güvenen halkımız, güvenmeye ve desteklemeye devam etsinler. Biz en iyisini yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Dışarıdan biraz kolay oluyor. Cidden maçın içerisi çok farklı. Sadece benim sıkletim değil, bütün sıkletler zor. Sporcu kardeşlerimiz rastgele sporcular değil. Onlar da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazen madalya nasip oluyor bazen olmuyor. Cumhurbaşkanımız her zaman bizim yanımızda. Onursal kulüp başkanımız Mansur Yavaş, kulüp başkanımız Yüksel Arslan'a teşekkür ediyorum. Sürekli bizim yanımızdalar. Madalyam tüm Türkiye'ye armağan olsun. İnşallah daha çok madalyalar armağan edeceğiz. Bu gururu yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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