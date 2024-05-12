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Soner Demirtaş, Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kota hakkını kaybetti

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Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, son saniyede Arnavut rakibine mağlup olarak kota hakkını alamadı.

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, son saniyede Arnavut rakibine mağlup olarak kota hakkını alamadı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin son gününde Soner Demirtaş, Hint rakibi Jaideep Jaideep'i 2-1 mağlup ederek Arnavut sporcu Chermen Valiev'le en iyi üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Paris kotası için en iyi üçüncü müsabakasında son bölüme 2-1 önde giren Demirtaş, bitime 2 saniye kala rakibine kaptırdığı 3 puanla minderden 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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