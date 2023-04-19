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Soner Demirtaş, Avrupa üçüncüsü

Soner Demirtaş, Avrupa üçüncüsü

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilogramda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya mücadelesinde Bulgar rakibi Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'in sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkmaması sonrası bronz madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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