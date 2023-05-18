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Son saniyelerde maç kazandıran 3'lük

Son saniyelerde maç kazandıran 3'lük

Spor Haberleri

U14 Basketbol Türkiye Şampiyonasındaki ilk maçta gülen taraf son saniye 3'lüğüyle Samsun takımı oldu.

U14 Basketbol Türkiye Şampiyonasındaki ilk maçta gülen taraf son saniye 3'lüğüyle Samsun takımı oldu.

Maç boyunca büyük bir çekişme yaşayan Samsun Behçeşehir U14 Basketbol Takımı ile İstanbul Behçeşehir U14 Basketbol Takımı'nın mücadelesinin galibi son saniyelerde belli oldu. Maçta bir ara 14 sayı geriye düşen Samsun ekibi, mücadeleyi bırakmayarak maçı son saniyelere kadar taşıdı.

Maçın bitimine 3 saniye kala 67-65 geride olan Samsun ekibi, hücumu etkili kullanarak, son anda bulduğun3'lükle maçtan 68-67 galip ayrılmasını bildi. Bu galibiyetle birlikte Samsun ekibi U14 Basketbol Türkiye Şampiyonasındaki ilk maçını kazanmış oldu. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol İstanbul Türkiye Samsun Spor Haberler

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